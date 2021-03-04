Ледоход-2021: дежурные группы круглосуточно будут отслеживать уровни воды в Томской области

По предварительным прогнозам синоптиков, уровни воды в предстоящее половодье ожидаются в пределах нормы.

В период весеннего половодья водомерные посты и дежурные группы круглосуточно будут отслеживать уровни воды в реках региона. В населенных пунктах с угрозой подтопления также будут работать оперативные группы спасателей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Всего в предстоящий сезон половодья планируется задействовать 47 гидропостов, 24 из которых будут установлены дополнительно, – сообщил межведомственной комиссии по ЧС начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин. По его словам, все службы готовы к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В сообщении пресс-службы обладминистрации также отмечается, что на период весеннего половодья власти подготовят пять пунктов временного размещения людей в Кисловке, Кафтанчиково, Батурино, Вершинино и Синем Утесе.

Кроме того, в Колпашевском районе будут взяты под контроль пять населенных пунктов в зоне возможного подтопления, где проживают 380 человек. А для профилактики заторов льда на Оби в районе деревни Тискино запланированы ледовзрывные работы.