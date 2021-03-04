Аэропорт Томска увеличивает количество полетов в Стрежевой

Рейсы в Стрежевой будет выполнять компания «Utair» по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 15 марта 2021 года авиакомпания «Ютэйр» увеличивает частоту полетов по направлению Томск – Стрежевой до четырех раз в неделю. Теперь рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба томского аэропорта.

Согласно новому расписанию, с 15 по 26 марта самолеты в Стрежевой будут летать по понедельникам и пятницам в 8:55, в обратном направлении – в 11:30. По средам и воскресеньям вылет в Стрежевой запланирован на 8:30, в Томск – в 11:10. С 28 марта по 29 октября все рейсы по этим дням будут выполняться в 8:50 по направлению Томск – Стрежевой, в 11:30 – обратно.

В сообщении пресс-службы аэропорта добавляется, что дополнительная частота открыта для удобства стрежевчан и томичей и ведет к восстановлению авиационных связей. Билеты можно купить во всех авиакассах города, а также на официальном сайте томского аэропорта.