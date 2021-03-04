Томские власти объявили аукционы на покупку квартир для детей-сирот

Сейчас в городе право на получение квартир имеют 347 детей-сирот.

Администрация Томска объявила электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В марте на территории Томска планируется приобрести 29 жилых помещений в рамках освоения средств областных и федеральных субвенций (квартиры, приобретаемые в порядке очередности, согласно списку детей-сирот). Этот список не окончательный: квартиры муниципалитетом будут приобретаться в течение всего 2021 года, по мере поступления средств областного бюджета и во исполнение судебных решений о предоставлении квартир детям-сиротам, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что начальная максимальная цена контракта составляет 2 651 682 рубля, а площадь приобретаемых квартир должна быть не менее 33 кв. м.

Всего на 1 января 2021 года право на обеспечение жильем имеют 347 детей-сирот, проживающих в Томске.