Томские химики разрабатывают новый материал для лечения сложных ожогов

Исследования аспирантки поддержаны грантом РФФИ. Фото: пресс-служба ТГУ.

Молодой ученый химического факультета ТГУ Олеся Лапуть работает над созданием материала, который будет способствовать ускорению регенерации поврежденных кожных покровов. В ходе исследований аспирантка изучит степень его биосовместимости с человеческими клетками, сообщает пресс-служба томского вуза.

– В мире сейчас идет активная работа над созданием новых подходов и материалов, способствующих ускоренной регенерации обширных повреждений кожи, в частности, ожогов, – говорит автор проекта Олеся Лапуть. – В рамках проекта, поддержанного РФФИ, будут изготовлены скаффолды (клеточные матрицы – прим.) из полилактида – биоразлагаемого материала. Этот нетканый материал толщиной от 150 до 300 микрон будет выступать в качестве временного каркаса, покрывающего поврежденную область и способствующего восстановлению кожных покровов. Выполнив свою задачу, материал на основе полилактида разрушится и будет выведен из организма естественным путем.

По ее словам, у материала есть минусы, например, смачиваемость. Поэтому сейчас химики обрабатывают его потоками низкотемпературной плазмы – это должно решить проблему.

Отмечается, что на первом этапе проекта ученые подберут оптимальные параметры воздействия: время обработки, скорость потока плазмы и др. На втором – будет исследоваться совместимость модифицированного покрытия с человеческими клетками.

В дальнейшем материал можно будет использовать в ожоговых центрах и других медицинских учреждениях.