Погода 3 марта: в Томске днем ожидается потепление до -8 °С

Синоптики не прогнозируют осадков в Томске в среду. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 3 марта, по Томской области ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег и местами изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Днем местами порывы до 13 м/с.

В Томске температура ночью упадет до -26…-31°С. Днем томичей ожидает потепление, температура днем -8…-13°С. По области в ночное время ожидаемая температура -20…-25°С, по востоку до -36°С. Температура днем -8…-13°С, а в некоторых районах до -18°С. На дорогах местами гололедица.