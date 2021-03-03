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Погода 3 марта: в Томске днем ожидается потепление до -8 °С

Синоптики дали прогноз на среду
Анна Гассельбах
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Синоптики не прогнозируют осадков в Томске в среду.

Синоптики не прогнозируют осадков в Томске в среду.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 3 марта, по Томской области ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег и местами изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Днем местами порывы до 13 м/с.

В Томске температура ночью упадет до -26…-31°С. Днем томичей ожидает потепление, температура днем -8…-13°С. По области в ночное время ожидаемая температура -20…-25°С, по востоку до -36°С. Температура днем -8…-13°С, а в некоторых районах до -18°С. На дорогах местами гололедица.