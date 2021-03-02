Томские дроны ищут и находят археологические объекты в «Долине царей» Тувы

Сотрудники ТГУ успешно и плодотворно применяют беспилотники в поиске археологических объектов. Фото: сайт ТГУ

Сотрудники лаборатории «Артефакт» ТГУ совместно со специалистами Эрмитажа отработали технологию дистанционного поиска археологических объектов с помощью аэрофотосъемки. Использование БПЛА позволило не только значительно повысить скорость исследования территории «Долины царей» в Туве, но и обнаружить многие объекты, не доступные для фиксации с земли. Результаты работы, проведенной при поддержке научного фонда ТГУ им. Д.И. Менделеева, опубликованы в журнале «Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage» (Q1), сообщает сайт вуза.

– Для территории России это крупнейший проект по документации археологических объектов с помощью беспилотника. Общая площадь съемки, проведенной в Турано-Уюкской котловине, составила около 200 квадратных километров, – говорит одна из участников проекта, заведующая кафедрой антропологии и этнологии ФИПН ТГУ, сотрудница лаборатории «Артефакт» Ольга Зайцева. – При проведении исследования использовался беспилотный летательный аппарат самолетного типа Геоскан-201. За 10 полетов мы сделали более 20 тысяч снимков. Поиск объектов археологии проводился с использованием программного обеспечения QGIS.

Процесс обработки данных и ручной анализ всей отснятой площади занял достаточно долгое время. В итоге с помощью аэрофотосъемки ученым удалось картографировать 1000 археологических объектов, из которых ранее было известно лишь 265. Среди этих объектов есть и те, что были незаметны и недоступны для фиксации с земли, например, распаханные курганы.

– После обнаружения соответствующих аномалий на съемке с беспилотника необходимо провести непосредственный осмотр на местности, чтобы удостовериться, действительно ли обнаруженные структуры являются археологическими объектами. При этом обследование такой огромной территории без предварительно разведки с помощью БПЛА заняло бы несколько лет, – поясняет сотрудник лаборатории «Артефакт» Михаил Вавулин.

Добавим, что в летнем сезоне 2021 археологи ТГУ намерены использовать аэрофотосъемку для поиска археологических объектов на территории Горного Алтая и Хакасии.

В Турано-Уюкской котловине среди Западных Саян расположены уникальные могильники ранних кочевников, насчитывающие сотни курганов. Ранее в этой долине были найдены знаменитые элитные раннескифские погребения в курганах Ажан-1 и Аржан-2. Из-за большой концентрации погребальных памятников, в том числе и больших «царских» скифских курганов, место получило неофициальное название «Долина царей».