Сегодня из-за пожара в тире сотни студентов эвакуированы из техникума в Томске

Спасатели оперативно сработали сегодня в техникуме в Томске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, триста человек были эвакуированы сегодня из здания Томского техникума информационных технологий по ул. Герцена, 18. Отмечается, что пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу МЧС сегодня в 14:29.

Уточняется, что в здании техникума сработала пожарная сигнализация.

В результате пожара в подвале в помещении тира обгорела стена-пулеулавливатель размером 3х5 метров (деревянный короб, внутри опилки). Площадь пожара составила 15 кв.м. Возгорание ликвидировали в 15:01. Огонь тушили около 20 человек, были задействованы 4 единицы техники.