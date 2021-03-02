Томская школьница одержала победу в олимпиаде «Национальная технологическая инициатива»

Олимпиада «Национальная технологическая инициатива» — это флагманский проект кружкового движения НТИ, который существует с 2016 года.

Десятиклассница из томской школы №19 вошла в число победителей Олимпиады кружкового движения «Национальная технологическая инициатива», сообщает пресс-служба мэрии.

26 февраля подвели итоги профиля «Нейротехнологии и когнитивные науки». Среди победителей и призеров— старшеклассники из Московской, Новгородской, Новосибирской и Томской областей, а также из Москвы. Помимо командного успеха, в личном первенстве одержала победу томичка Софья Сайберт, учащаяся 10-го класса СОШ № 19.

В рамках олимпиады команды разрабатывали систему для оценки эмоциональных реакций человека на основе анализа биосигналов. Для этого финалисты освоили сбор и обработку биосигналов, а также методы исследования эмоционального состояния человека.

По словам организаторов, цель олимпиады - выявить молодых людей, готовых предложить новые ответы на актуальные технологические вызовы.

Соревнования состоялись в удаленном формате — школьники смогли участвовать в финале, не покидая своих населенных пунктов.

Всего в заключительном этапе принял участие 41 школьник из 13 регионов России.

Национальная технологическая инициатива - это долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15−20 лет.