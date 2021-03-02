«СнеЖи»: в Томске пройдет фестиваль, посвященный женщинам

В Сибири первый раз данный фестиваль прошел в 2019 году в Новосибирске. Фото: официальная группа мероприятия СНеЖИ во "ВКонтакте".

С 4 по 7 марта в Томске пройдет фестиваль «СНеЖИ», приуроченный к Международному женскому дню. Томичей ждут женский стендап, концерт и другие мероприятия, сообщают организаторы мероприятия в соцсетях.

Жители города смогут посетить женский стендап, концерт разных местных исполнительней, а также их приглашают на лекцию темой которой стала проблема домашнего насилия.

Как отмечают организаторы мероприятия, цель фестиваля - вернуть Международному женскому дню его изначальный исторический смысл.

«Это день борьбы за права женщин, проявление солидарности и взаимной поддержки», — говорится в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».

В Сибири первый раз данный фестиваль прошел в 2019 году в Новосибирске, томичи подхватили участие в прошлом году. СНеЖИ расшифровывается как «Сентябрьская неделя женской истории».