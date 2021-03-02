Несколько человек спасены при пожаре в пятиэтажке Северска в Томской области

Из квартиры, где случился пожар, огнеборцы вывели мужчину и пожилую женщину. Фото: Специальное управление ФПС № 8 МЧС России

Вчера, 1 марта, в 23 часа 32 минуты поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого дома на ул. Калинина, 46, в Северске. Пожарные вывели двоих жителей из очага возгорания, еще пять человек было спасено из подъезда, сообщает «Специальное управление ФПС №8 МЧС России».

– Прибыв на место и зайдя в подъезд, пожарные обнаружили дым, исходящий из квартиры, расположенной на четвертом этаже. На стук в квартиру открыл мужчина. Зайдя внутрь, огнеборцы обнаружили, что открытым пламенем горит диван, расположенный в коридоре, – говорится в сообщении. Уточняется, что предварительная причина возгорания – неосторожное общение с огнем при курении.

Пожарные вывели из квартиры на свежий воздух мужчину и пожилую женщину. Также при помощи спасательных устройств из подъезда дома было спасено пять человек. Травмированные жители переданы сотрудникам скорой помощи.

Пожар общей площадью 2 кв. м. был ликвидирован в 23:47. В тушении приняли участие три единицы техники и 15 человек. В результате произошедшего повреждена обшивка дивана, в месте очага закопчены обои на стене и потолок.