Старшеклассники из Томской области вошли в число победителей олимпиады по нейротехнологиям

Команды разрабатывали систему для оценки эмоциональных реакций человека.

Ученики школы №19 вошли в число победителей олимпиады «Национальная технологическая инициатива» по профилю «Нейротехнологии и когнитивные науки». Соревнования состоялись в удаленном формате, в заключительном этапе принял участие 41 школьник из 13 регионов России, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Команды разрабатывали систему для оценки эмоциональных реакций человека на основе анализа биосигналов. Для этого финалисты освоили сбор и обработку биосигналов, а также методы исследования эмоционального состояния человека, – говорится в сообщении.

Так, победителями и призерами стали старшеклассники из Томской, а также Московской, Новгородской, Новосибирской областей и из столицы России. Также томичка Софья Сайберт, учащаяся 10- го класса СОШ №19, стада победителем в личном первенстве.

Цель проведенной олимпиады – выявить молодых людей, готовых предложить новые ответы на технологические вызовы. Победа в ней дает льготы для поступления в ведущие инженерные вузы. По статистике, 45% опрошенных победителей прошлых лет поступили в университеты из первой десятки в рейтингах лучших вузов страны.