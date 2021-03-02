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В Томской области разрабатывают проект закона «Экологический кодекс»

Документ может заменить сразу семь правовых актов
Ксения ГОРЮНОВА
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Экологический кодекс будет регулировать сферу охраны окружающей среды региона.

Экологический кодекс будет регулировать сферу охраны окружающей среды региона.

Проект закона «Экологический кодекс Томской области» представлен экспертному совету при заместителе губернатора по агропромышленной политике и природопользованию. Документ будет регулировать сферу охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, обращения с отходами, а также вопросы использования водных объектов и охраняемых территорий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Экологический кодекс призван не только систематизировать, но и обновить нормативно-правовую базу, поскольку часть действующих в настоящее время законов и статей утратила актуальность из-за изменений федерального законодательства, – отметил Максим Кривов. По его словам, новый закон заменит сразу семь нормативно-правовых актов.

Подобные документы экокодексы уже действуют в Татарстане, Башкортостане, Красноярском крае и Санкт-Петербурге.

Экология