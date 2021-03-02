«Внимание всем!»: в Томской области 3 марта пройдет проверка системы оповещения

Жителей региона призывают сохранять спокойствие, услышав звук электросирен.

Завтра, 3 марта, в Томской области пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с запуском электросирен, перехватом сигналов общероссийских обязательных общедоступных каналов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

– Запуск электросирен будет произведен в интервале с 10:30 до 11:00 часов. Также будет прервано цифровое телевещание: эфир первого мультиплекса общедоступных ТВ-каналов заместит текстовое сообщение «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА», – говорится в сообщении.

МЧС России по Томской области призывает жителей сохранять спокойствие, услышав звук электросирен.

Напомним, предупредительный сигнал «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания населения к важной информации (например, об угрозе или возникновении ЧС). Услышав звук сирен, необходимо включить телевизор или радио. Полученную информацию по возможности передать близкому кругу лиц, соседям, а затем действовать согласно полученным данным.