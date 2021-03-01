Сегодня в Томске троллейбус столкнулся с двумя автомобилями и сбил пешехода

Водитель троллейбуса собрав в аварии две машины и сбил пешехода. Фото: УМВД России по Томской области

1 марта около 11 часов 30 минут в городе Томске, на пересечении проспекта Ленина с переулком Островского, произошел наезд на пешехода, сообщает сайт УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, водитель, управляя троллейбусом, допустил столкновение с двумя легковыми автомобилями, а затем совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения – водители, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов. При приближении к пешеходному переходу необходимо заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Пешеходы, неукоснительно соблюдайте правила перехода через дорогу, не торопитесь и не перебегайте улицу на запрещающий сигнал светофора. В темное время суток, в целях безопасности, носите на верхней одежде и сумках световозвращающие элементы.