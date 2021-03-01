Отставка: выборы нового председателя избиркома Томской области могут пройти до середины марта

Эльман Юсубов – заслуженный юрист Российской Федерации, автор множества научных работ. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

Утверждение нового председателя Избирательной комиссии Томской области может состояться в течение ближайших двух недель – до середины марта, сообщили в облизбиркоме.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что 1 марта Эльман Юсубов покинет пост председателя областной избирательной комиссии, который он занимал с 2008 года. В администрации региона уточнили, что заявление об отставке Юсубов написал еще 1 февраля. В свою очередь, 10 февраля губернатор Сергей Жвачкин подписал распоряжение об освобождении его от обязанностей члена избирательной комиссии Томской области (с правом решающего голоса) с 1 марта.

Таким образом, после его ухода состав избирательной комиссии сократился до 13 человек. В ближайшее время Центральная избирательная комиссия РФ должна предложить региональному избиркому кандидатуру нового члена комиссии. Как рассказала пресс-секретарь областного избиркома Юлия Меренкова, эту кандидатуру своим распоряжением должен утвердить губернатор региона.

Далее из 14 членов облизбиркома ЦИК предложит кандидатуру председателя, который будет избираться путем тайного голосования на заседании областной комиссии. Скорее всего, необходимая по закону процедура произойдет в течение ближайших двух недель.

По данным из открытых источников, Эльман Юсубов родился в 1958 году. Окончил юридический факультет ТГУ в 1986-м, там же защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Стаж работы в вузе – 29 лет. Является автором свыше 90 научных и учебно-методических работ, в том числе двух монографий. С 2004-го работал членом Избирательной комиссии Томской области, с 2008 года и до настоящего времени был ее председателем. Заслуженный юрист Российской Федерации.