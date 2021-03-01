Почетный гражданин Томска академик Геннадий Месяц отметил юбилей

Академик является почетным профессором ряда университетов не только в России, но и в других странах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Геннадий Андреевич Месяц – всемирно известный ученый-физик, автор нескольких научных открытий революционного характера и мирового уровня в области электрофизики. Он опубликовал более 700 научных работ, в том числе 23 монографии, получил 42 авторских свидетельства и патентов на свои изобретения. Вчера академику исполнилось 85 лет, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Геннадий Месяц родился 29 февраля 1936 года в Кемерово. Окончил Томский политехнический университет и работал научным сотрудником в НИИ ядерной физики, электроники и автоматики при ТПИ, также был преподавателем в ТГУ. В 1966 году под его руководством был создан первый в СССР сильноточный импульсный ускоритель электронов. С 1988 года был главой Уральского отделения АН СССР.

– Из научной школы академика Месяца вышла целая плеяда выдающихся ученых. Среди его учеников семь членов РАН, более 40 докторов и более 100 кандидатов наук, работающих в России и за рубежом. 22 его ученика стали лауреатами Государственных премий СССР и РФ, премий Правительства СССР и РФ, – говорится в сообщении.

Также Геннадий Месяц является почетным профессором ряда университетов по всему миру. Признан почетным гражданином Томска, Екатеринбурга и Томской области.