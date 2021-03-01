Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Недвижимость

В Томске в 2021 году отремонтируют почти 10 км тепловых сетей

Большинство участков будут восстановлены в старых микрорайонах
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий
Большинство участков теплосетей, на которых проведут ремонтные работы, расположены на отдаленных от центра Томска улицах. Фото Валерия Доронина.

Большинство участков теплосетей, на которых проведут ремонтные работы, расположены на отдаленных от центра Томска улицах. Фото Валерия Доронина.

Почти 10 км сетей теплоснабжения будут капитально отремонтированы или реконструированы в Томске в 2021 году, сообщили в пресс-службе мэрии. Большинство участков, на которых будут проведены работы, расположены на отдаленных от центра Томска улицах.

- Сегодня в администрации города с учетом потребностей проведения восстановительных работ на сетях и анализа дефектов сформированы планы на предстоящую ремонтную кампанию, - отметил заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев во время общения с томичами в рамках проекта «Городская власть онлайн». - Сейчас графики синхронизированных ремонтных работ на теплосетях и дорогах находятся в стадии согласования между отраслевыми подразделениями администрации и ресурсоснабжающими компаниями. Летом пройдет масштабная ремонтная кампания, в результате которой город получит возможность существенно снизить риск возникновения аварийных ситуаций на теплосетях зимой и обеспечить бесперебойную подачу ресурсов населению.

Он уточнил, что с середины мая ремонтные бригады зайдут на участки теплосети № 2Н, от которой запитаны дома в районе ул. Никитина, Крылова, пр. Ленина, Фрунзе. В конце месяца – на участки тепломагистрали № 6, обеспечивающих тепло и горячую воду в домах томичей по ул. Набережная озера, Войкова, Бердской, К. Маркса, в пер. Дербышевском, Тихом, Кооперативном и Баранчуковском.

В июне ремонт планируется на пересечении ул. Елизаровых и Шевченко, на теплотрассе № 8, от которой запитаны дома по ул. Мичурина, Беринга, С. Лазо и И. Черных. Также работы будут проведены в пер. Кузнецком, на ул. Чапаева, Партизанской, Пушкина, в пос. Крутоовражный.

В июле работы начнутся на территории Советского района на теплотрассе № 2Г в пер. Нечевском, Спортивном, по ул. Гоголя, Белинского, Крылова, Московский тракт и пр. Ленина. В Ленинском районе – на ул. Смирнова, Кошурникова и на пр. Мира, в Октябрьском – на ул. И. Черных, в Кировском – на ул. Вершинина.

В конце лета бригады ресурсоснабжающей организации зайдут на теплотрассу по ул. Путевой, Белозерской и др.

Новости ЖКХ