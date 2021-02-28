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Происшествия

Совершил ДТП и бросил пострадавших: томич обвиняется в преступлении

У мужчины не было водительских прав
Ксения ГОРЮНОВА
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Пассажирки не были пристегнуты ремнями безопасности, одна из них сильно пострадала.

Пассажирки не были пристегнуты ремнями безопасности, одна из них сильно пострадала.

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу: 32-летний томич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 264 УК РФ. Мужчина нарушил правила дорожного движения, совершил ДТП, а потом оставил место преступления с двумя пострадавшими пассажирами, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2020 года в ночное время обвиняемый на автомобиле ВАЗ-21083 ехал по улице Красногвардейской в Томске. Мужчина не справился с управлением и вырулил на встречную полосу движения, наехав на опору железнодорожного моста. Уточняется, что он не имеет водительских прав.

– От удара обе его пассажирки, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, через разбившиеся автомобильные стекла выпали на дорогу, при этом одна из них получила многочисленные переломы. После случившегося обвиняемый скрылся с места происшествия и был разыскан сотрудниками ГИБДД только спустя сутки, – говорится в сообщении.

Уголовное дело для дальнейшего рассмотрения будет направлено в Октябрьский районный суд г. Томска.

ЧП