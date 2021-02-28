Совершил ДТП и бросил пострадавших: томич обвиняется в преступлении

Пассажирки не были пристегнуты ремнями безопасности, одна из них сильно пострадала.

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу: 32-летний томич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 264 УК РФ. Мужчина нарушил правила дорожного движения, совершил ДТП, а потом оставил место преступления с двумя пострадавшими пассажирами, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2020 года в ночное время обвиняемый на автомобиле ВАЗ-21083 ехал по улице Красногвардейской в Томске. Мужчина не справился с управлением и вырулил на встречную полосу движения, наехав на опору железнодорожного моста. Уточняется, что он не имеет водительских прав.

– От удара обе его пассажирки, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, через разбившиеся автомобильные стекла выпали на дорогу, при этом одна из них получила многочисленные переломы. После случившегося обвиняемый скрылся с места происшествия и был разыскан сотрудниками ГИБДД только спустя сутки, – говорится в сообщении.

Уголовное дело для дальнейшего рассмотрения будет направлено в Октябрьский районный суд г. Томска.