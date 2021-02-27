Коронавирус в Томске: +54 новых случая заражения

Победивших "корону" на сегодняшний день в регионе больше, чем заболевших.

Сегодня, 27 февраля, в Томской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 218 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 70 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 106 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 37,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,83.

За последние сутки в стране выявлено 11 534 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 439 пациентов скончались, 16 020 выздоровели.