«Нарубил» на полмиллиона: житель Томской области расплатится за нанесенный вред экологии

С нарушителя будет взыскано более полумиллиона рублей за незаконную рубку леса. Фото: Олег Укладов

Судебные приставы взыщут с нарушителя ущерб за нанесенный вред экологии. Житель Молчановского района незаконно рубил деревья. Теперь он расплатится с долгом в 550 тысяч рублей за счет арестованных автомобилей и взыскания заработной платы, сообщает пресс-служба УФСПП России по Томской области.

Отмечается, что сначала суд вынес решение о наложении ареста на имущество нарушителя – автомобилей Лада Приора и ГАЗ-53. Пристав предварительно оценила машины на общую сумму в 130 тыс. рублей и оставила их на ответственное хранение должнику.

– Вскоре суд постановил взыскать с гражданина ущерб в 550 тыс. рублей. В рамках исполнения данного решения судебный пристав направила по месту работы должника постановление об обращении взыскания на заработную плату. Также долг будет взыскан за счет реализации арестованных автомобилей, – говорится в сообщении.

Сейчас собственность мужчины вновь находится на оценке специалистом.