«Протяни руку помощи»: томские студенты могут стать донорами крови

Желающие принять участие в акции сначала будут проинформированы о правилах проведения процедуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Социальная акция «Протяни руку помощи» в колледжах и техникумах Томской области пройдет в несколько этапов. До 19 марта студентам и педагогам раздадут памятки о том, как нужно подготовиться к процедуре. В течение марта в нескольких колледжах будут работать пункты сдачи крови, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас волонтеры-медики и добровольцы установили информационные палатки в 16 профессиональных образовательных учреждениях Томска и Северска. В Томском индустриальном техникуме акция уже состоялась.

– В течение марта пункты сдачи крови будут работать в Томском техникуме железнодорожного транспорта, Томском колледже гражданского транспорта, Томском базовом медицинском колледже и Томском техникуме информационных технологий, – говорится в сообщении.

Итоги подведут 31 марта 2021 года в онлайн-формате. Акция «Протяни руку помощи» проводит Региональный центр развития профессиональных компетенций совместно с Томским региональным центром крови и базовым медицинским колледжем.