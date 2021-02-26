Почти 9 млн рублей составила компенсация томичам за газификацию жилья в 2020 году

Соцподдержка при газификации жилья действует в Томской области еще с 2014 года.

В 2020 году компенсацию по сертификатам на газификацию жилья получили 194 семьи; расходы областного бюджета составили 8,7 млн рублей. Без учета дохода сертификат номиналом 60 тыс. предоставляется участникам и инвалидам ВОВ, в том числе жителям блокадного Ленинграда, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и инвалидам боевых действий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Кроме того, документ такого же номинала могут получить томичи, если доход на каждого члена их семьи ниже одного прожиточного минимума. При доходе от одного до полутора минимумов компенсация составит 30 тысяч рублей, от полутора до двух – 15 тысяч.

– Получить сертификат могут собственники жилья, постоянно проживающие в доме, который планируют газифицировать. Этим сертификатом можно «рассчитаться» с подрядной организацией или погасить целевой кредит, а можно получить компенсацию, предоставив документы о понесенных собственных расходах. Сертификат действует два года, – уточнила начальник департамента соцзащиты населения Томской области Марина Киняйкина.

В сообщении пресс-службы уточняется, что сертификаты можно получить в «Моих документах», компенсация по ним выплачивается в центрах соцподдержки населения по месту жительства.

Напомним, компенсация за газификацию жилья действует в Томской области с 2014 года. За это время в регионе выдано 1 834 сертификата на 70 млн рублей, деньги получили 1 700 человек.