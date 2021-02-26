«Читаем всей семьей»: в 2021 году в Томской области вновь пройдет традиционный конкурс

Победители предыдущих семейных конкурсов получали в подарок не только книги, но и планшеты. Фото: с сайта duma.tomsk.ru

В 2021 году вновь пройдет региональный конкурс «Читаем всей семьей». 25 февраля на 55-м собрании Законодательной Думы Томской области депутаты приняли постановление, в котором оговариваются его условия.

Председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок напомнил, что победители ежегодного парламентского конкурса «Читаем всей семьей» определяются по номинациям.

– Мы в 2020 году договорились, что будем проводить тематические конкурсы «Читаем всей семьей» в зависимости от того, какой год объявлен в России президентом, – рассказал Л. Глок. – Так, 2021-й будет Годом науки и технологий. Но, кроме того, это еще и год 80-летия с начала Великой Отечественной войны. И мы не могли не отреагировать на такое событие. Поэтому решено было объединить обе темы в номинациях нашего конкурса.

Конкурсные работы предлагается оценивать по пяти номинациям. Одна из них посвящена подвигу советских ученых в годы Великой Отечественной войны. В номинации «Все грани Победы: история одного изобретения» участники должны описать разработки инженеров, конструкторов и других специалистов, помогавшие приближать Победу. Также предлагается рассказать о том, как воевали на фронтах студенты и преподаватели томских вузов, о деятельности медиков и работе госпиталей в Томске. Еще одна номинация называется «Томская наука и высшая школа на службе Отечеству».

В оргкомитете считают, что конкурсантам предстоит серьезная исследовательская работа, требующая не только чтения книг, но и поисковой деятельности в архивах и музеях, в Интернете.

Добавим, что в 2021 году изменены сроки подведения итогов конкурса «Читаем всей семьей»: наградить победителей планируется уже в августе. Это связано с проведением выборов депутатов в областную Думу в сентябре.