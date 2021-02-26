За рецидив преступлений и оскорбление силовика житель Томской области получил 2 года колонии

В присутствии посторонних лиц подсудимый в грубой нецензурной форме высказал оскорбил сотрудника полиции в здании мирового суда и поранил ножом сожительницу.

Колпашевский городской суд Томской области признал 39-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- Установлено, что в октябре 2020 года подсудимый, доставленный в мировой суд для привлечения к административной ответственности, в присутствии посторонних в грубой нецензурной форме высказал оскорбил сотрудника полиции, возбудившего в отношении него административное производство, - отметили в ведомстве. – Через 2 недели пьяный подсудимый в ходе ссоры со своей сожительницей угрожал убийством, размахивая кухонным ножом и порезав ей ногу. Подсудимый признал свою вину в содеянном.

В областной прокуратуре добавили, что с учетом наличия у него судимостей за преступления против личности и собственности, факта совершения новых преступлений в условиях отбывания условного наказания по предыдущему приговору суда и наличия в его действиях рецидива преступлений, суд приговорил виновного к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.