Погода в Томске 26 февраля 2021: снег, похолодание, порывистый ветер

Сегодня будет холодно, ветрено, поэтому томичам рекомендуется одеваться по погоде и быть осторожными на улице: на дорогах скользко. Фото В. Доронина.

По информации синоптиков, сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем -19…-21°С На дорогах гололедица.

В регионе также будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, по северо-западу преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем -18, -23, местами -25, -30°С. На дорогах гололедица. Скользкая дорога может стать причиной травм пешеходов и ДТП. Обходите потенциально опасные места на тротуаре, соблюдайте скоростной режим и будьте здоровы.