25 февраля томская поисково-спасательная служба отмечает свой юбилей

Первоначально в штате было всего 10 сотрудников, которые реагировали на десятки обращений: от заклинившихся дверей до проведения крупных спасательных работ.

Сегодня, 25 февраля областная поисково-спасательная служба отмечает 25-летие со дня своего образования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

25 февраля 1996 года, приказом МЧС России и постановлением администрации региона в Томской области образована профессиональная поисково-спасательная служба (ПСС).

Первоначально в штате было всего 10 сотрудников, которые реагировали на десятки обращений: от заклинившихся дверей до проведения крупных спасательных работ, таких как обрушение казармы томского училища связи в 1997-м. На сегодняшний день, в томской ПСС работают 39 человек, в числе которых 22 аттестованных спасателя.

Томские спасатели одними из первых в России начали профессионально работать с водолазным оборудованием, сразу же получили право вести работы не только на аварийно-опасных, но и на химических объектах, ликвидацию аварийных разливов нефти.

- Спасатель - благородная профессия, которая по праву достойна общественного признания. Самого искреннего уважения заслуживают ваши преданность делу, мужество и самоотверженность, не раз проявленные в ходе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - поздравил коллектив спасателей губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

За 25 лет службы сотрудники томской ПСС совершили свыше 30 тысяч оперативных выездов на происшествия техногенного и природного характера, спасли более 2 800 жизней и оказали помощь 28 тысячам пострадавших людей.