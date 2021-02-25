Роддом №4 Томска возобновил работу по профилю в полном объеме

Роддом №4 был перепрофилирован под респираторный госпиталь в октябре 2020 года. Фото: официальный телеграмм-канал департамента здравоохранения Томской области.

Сегодня, 25 февраля, родильный дом №4 Томска возобновил плановую и экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Учреждение включено в график медорганизаций, работающих по “скорой”, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, роддом №4 был перепрофилирован под респираторный госпиталь в октябре 2020 года, за это время медпомощь здесь получили более двух тысяч больных COVID-19. На прошлой неделе роддом начал принимать пациенток в гинекологическое отделение, а с сегодняшнего дня – и в акушерский блок, в котором находятся отделения реанимации, послеродовое и родильное отделения. Отмечается, что все помещения прошли полную обработку.

– Дезинфекция акушерского блока длилась две недели, полученные результаты контрольных смывов говорят о полной безопасности роддома, – прокомментировал главный врач родильного дома № 4 Томска Александр Холопов. Также он отметил, что помещения и персонал готовы к работе в соответствии со всеми санэпидемиологическими требованиями.

Как пояснили в областном департаменте здравоохранения, в Томске беременные женщины сейчас госпитализируются в областной перинатальный центр, родильный дом № 1, родильный дом № 4 и родильный дом им. Н.А. Семашко. Пациентки из Северска на время закрытия местного перинатального центра направляются для принятия родов в томский роддом № 4 и областной перинатальный центр имени Евтушенко. Беременные с признаками инфекционных заболеваний могут получить помощь в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска.