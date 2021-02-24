Врачи томской ОКБ спасли 92-летнюю пациентку с 75%-ым поражением легких

Томские врачи продолжают помогать людям с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями на базе ОКБ. Фото: телеграмм-канал департамента здравоохранения региона.

Респираторный госпиталь на базе ТОКБ был развернут в октябре 2020 года. За это время в нем прошли лечение 900 пациентов, среди которых было много возрастных томичей. Так, врачи смогли спасти 92-летнюю жительницу, у которой было 75%-ое поражение легких, сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения Томской области.

– Возраст самой «взрослой» пациентки респираторного госпиталя – 92 года. У нас она провела две с половиной недели, в том числе, несколько дней в реанимации. Женщина выписана из госпиталя с улучшением, – рассказал главный врач Михаил Лукашов.

В сообщении также отмечается, что возрастных пациентов с различными сопутствующими заболеваниями в респираторном госпитале много. Например, один из пациентов 88-летний мужчина, у которого было 50%-ое поражение легких и множество других болезней. За здоровье медики боролись месяц, в итоге мужчине стало лучше и его выписали.

– Человек к этому возрасту имеет множество заболеваний, COVID-19 их обостряет. Плюс часто пожилые люди ведут малоподвижный образ жизни, имеют склонность к развитию пневмоний, часто в ходе лечения присоединяются другие заболевания, например, такие как болезни почек. Кроме того, пациенты в возрасте принимают различные медикаменты по основным заболеваниям, часто это антикоагулянты и, когда эти пожилые граждане оказываются в стационаре, происходит очень сложный подбор лекарственной терапии. Наша задача – пройти по очень тонкой грани – не допустить тромбоза и кровотечений, чтобы в итоге победить болезнь и выписать пациента, – также прокомментировал руководитель респираторного госпиталя ТОКБ Станислав Перунов.

Добавим, что на трех этажах больницы развернулись 200 коек для больных с коронавирусом. Однако помощь пациентам других отделений также оказывается в полном объеме.