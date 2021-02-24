Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти проведут в Томске просветительскую программу

На все мероприятия в рамках проекта для томских зрителей вход будет свободным. Фото: gmig.ru

Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти представляют просветительскую и образовательную программу, в рамках которой в Томске пройдут выставки и кинопоказы. Вход на все события свободный, уточняют организаторы.

Проект ставит своей целью распространение знаний об истории репрессий и сохранение памяти о жертвах. Мероприятия программы уже прошли в Архангельске, Ульяновске, Норильске, Красноярске, Сыктывкаре и Печоре.

В пятницу, 26 февраля, в 15:00 в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова состоится открытие выставки «История ГУЛАГа. Система и жертвы». Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти до конца 1950-х, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключенных в разные периоды.

Географию и масштаб системы подчеркивает Интерактивная карта ГУЛАГа, на которую нанесены 550 лагерей с географическими, историческими и экономическими сведениями о каждом объекте. В день открытия пройдет экскурсия по выставке. Программа продолжится двумя интерактивными занятиями для школьников и молодежи.

В тот же день, 26 февраля, в 19:00 в зрелищном центре «Аэлита» пройдет кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ». Цель этого проекта – создание архива видеоинтервью людей, прошедших через репрессии и ГУЛАГ. Сотрудники музея записывают интервью узников лагерей, членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии, сотрудников системы ГУЛАГа, а также тех, до кого память о лагерях дошла через документы, вещи, семейные воспоминания и архивные материалы.