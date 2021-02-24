Более 21 тыс. тонн снега вывезли с улиц Томска на полигоны в эти выходные

Также жилищные организации продолжают уборку жилых кварталов. Фото: Иван Макеев

Коммунальные службы за четыре дня выходных доставили на полигоны 21 тыс. тонн снега. Бригады вывозили его с дорог, пешеходный пространств и придомовых территорий. Также и.о. мэра Томска Михаил Ратнер обратил внимание на необходимость освобождения крайних полос проезжей части, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В выходные городские службы работали в обычном режиме, продолжая очищать Томск от скопившегося снега. Ежедневные объезды улиц показали, что сегодня, когда основной объем снега вывезен, необходимо переориентировать работу мехвеньев на расширение проезжей части, ликвидацию сужения дорог. Движение по ключевым магистралям, связывающим центр города с окраинами, должно быть беспрепятственным, – приводятся в сообщении слова Михаила Ратнера.

Руководитель городского департамента дорожной деятельности Николай Глебович отметил, что в выходные за сутки в среднем на уборку улиц выходили 187 единиц техники.

В среду днем, 24 февраля, коммунальщики работают на Коммунальном мосту, по ул. Нахимова, Красноармейской, Пушкина, Елизаровых. На ул. Балтийской расчищают остановки, парковки и пешеходные переходы.

В сообщении также отмечается, что для удобства томичей на главной странице официального портала администрации города размещен баннер “Уборка снега в Томске”. Эту информацию жители могут использовать при составлении своих маршрутов передвижения.