54 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число выздоровевших теперь составляет 27 897, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 54 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 27 897, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 35,6% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 марта.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 303 человека умерло.