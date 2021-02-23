Коронавирус в Томске: + 57 новых случаев заражения

Сегодня, 23 февраля, в Томской области выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

Сегодня, 23 февраля, в Томской области выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 003 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 11 823 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 417 пациентов скончались.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 189 153 человека, 84 047 скончались.