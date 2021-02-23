19 лет «строгача» получил житель Томска за двойное убийство и угон авто

Мать и сын стали жертвами пьяного "молодца", которому ничего не стоило лишить обоих жизни.

Томский областной суд признал 37-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц), ч.1 ст.166 УК РФ(неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- Установлено, что в августе 2019 года подсудимый угрожал убийством своей бывшей сожительнице. Спасло ситуацию вмешательство сына потерпевшей, однако спустя несколько часов подсудимый вернулся к женщине домой, где угрожал топором ей и ее несовершеннолетней дочери, - рассказали в ведомстве. - Спустя две недели, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вооружившись ножом, вновь приехал к «бывшей» и в ходе возникшего конфликта нанес ей и ее сыну, пытавшемуся защитить мать, множественные ножевые ранения, от которых пострадавшие скончались на месте происшествия. Несколькими часами ранее подсудимый угнал у своего товарища автомобиль, на котором катался по городу.

Свою вину в инкриминируемых деяниях подсудимый признал полностью, уточнили в прокуратуре. С учетом тяжести содеянного гособвинитель настаивал на назначении наказания исключительно в виде длительного срока лишения свободы. При этом прокурор обратил внимание на наличие у виновного судимости за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, в течение которого правоохранительные органы будут контролировать его поведение после освобождения из мест лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.