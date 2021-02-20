Томская команда по керлингу взяла медали на чемпионате СФО

Томские молодые спортсмены взяли "золото" и "бронзу" на чемпионате СФО

В Красноярске завершился чемпионат Сибирского федерального округа по керлингу. В соревнованиях приняли участие 10 мужских и 10 женских команд из Новосибирска, Томска, Иркутска, Барнаула, Тывы и Красноярска.

Победителем среди мужских команд стала команда «Томск», в которой выступали Роман Серебренников, Виталий Дубицкий, Олег Хорошков, Андрей Анищенко и Владимир Ульянов, сообщает портал администрации региона.

Томички Анастасия Борисова, Валентина Сайнакова, Анна Серебренникова и Светлана Орлова в составе команды «Томск-2» взяли «бронзу».

Тренирует спортсменов Константин Шерстобитов.