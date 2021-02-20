COVID-19 в Томске: +70 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 20 февраля, в Томской области выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 814 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 83 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 27 690 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

За последние сутки в стране выявлено 12 953 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 480 пациентов скончались, 17 484 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 151 984 человек, 82 876 скончались, 3 697 433 выздоровели.