21 февраля на дорогах в Асиновском районе Томской области ограничат движение транспорта

Автомобилистам рекомендуется заблаговременно выбирать время и маршрут движения.

В воскресенье, 21 февраля, в связи с проведением 25-го областного легкоатлетического пробега Асино - Первомайское, посвященного Дню защитника Отечества, ограничат движение на двух участках региональных автотрасс в Асиновском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что движение для транспорта закроют на время следования участников мероприятия с 11 до 13 часов на участках 57,3 65,3 км автодороги Камаевка Асино – Первомайское и 3,1 5,2 км автодороги Асино АБЗ.

- Автомобилистам рекомендуется заблаговременно выбирать время и маршрут движения, а также соблюдать требования временного ограничения, - отметил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.