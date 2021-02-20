Реставрация храма в Нагорном Иштане: специалисты сохранят уникальные элементы здания

Одноэтажная церковь Петра и Павла в селе Нагорный Иштан Томского района признана памятником регионального значения.

Специалисты московской компании «АрхРестПроект» провели 3D-сканирование фасадов и интерьеров и разработали 3D-модель, с помощью которой создают чертежи в разрезе здания, а также его наружного контура. Архитекторы вручную делают обмеры, изучают крепления и соединения конструкций храма, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– Церковь имеет неповторимые архитектурные особенности, характерные именно для Томской губернии. Это и элементы декора, и наружная обшивка с профилированными пилястрами, также исполненная в виде пилястр обшивка углов здания. Таких элементов декора нет не только в других регионах, но и нигде в мире. Мы обязательно зафиксируем их в проекте реставрации, чтобы сохранить уникальные элементы в первоначальном виде, – сообщил директор «АрхРестПроекта», реставратор Тимур Иванцык.

Специалисты обнаружили в старинном храме подлинные элементы обшивки и наличники фасадов.

– Состояние памятника реставраторы определили, как аварийное. Поэтому проект будет содержать также перечень первоочередных решений для сохранения церкви, – сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. – Экстренные противоаварийные меры будут разработаны и утверждены в первую очередь, приблизительно к апрелю. Полностью же проект будет готов летом.

Также она отметила, что сейчас специалисты наблюдают крен купола храма. Возможно, что в ходе разработки проекта экстренно будут установлены временные опоры.

Напомним, в 2020 году на разработку ПСД по сохранению храма в Нагорном Иштане из регионального бюджета было выделено 2,6 млн рублей.