В Томской области почти 1,4 тыс. коронавирусных коек возвращены для лечения профильных заболеваний

На сегодняшний день для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области развернуто 1 465 инфекционных коек, из них свободны 467. Фото: Ксения Высотина

В связи со снижением числа заражений СОVID-19 губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, принял решение вернуть для оказания плановой медицинской помощи 1345 коек в больницах Томской области, ранее подготовленных для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Департамент здравоохранения в своем telegram-канале.

«Плановую медицинскую помощь сегодня уже оказывают МСЧ «Строитель» и больница №2 Томска, работавшие ранее с СOVID-19. В больнице №3 в полном объеме возобновлена плановая и экстренная неотложная медицинская помощь ЛОР–отделения, а также физиотерапевтическое отделение для стационарных пациентов. В родильном доме №4 принимаются на госпитализацию пациентки по профилю «гинекология», в ближайшее время медучреждение полностью возобновит оказание помощи по основному профилю», - говорится в сообщении.

- По поручению губернатора вернувшиеся для оказания плановой помощи больничные места остаются в резервном фонде. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, у нас накоплен запас лекарств, средств индивидуальной защиты, а главное – опыт развертывания стационаров в кратчайшие сроки, – прокомментировал решение главы региона начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Сегодня в регионе помощь больным с COVID-19 и пневмонией продолжают оказывать в респираторных госпиталях Томска на базе МСЧ №2, областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи, больницы №3, госпиталя многопрофильного медицинского центра «Park Health» (микрорайон Северный парк в Томском районе) и Томской районной больницы.

Заболевшие в районах области, нуждающиеся в стационарной помощи, проходят лечение в инфекционных отделениях районных больниц. Пациенты, входящие в группу риска по возрасту или сопутствующим заболеваниям, госпитализируются санитарной авиацией в Томск.

Также уточняется, что на сегодняшний день для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области развернуто 1 465 инфекционных коек, из них свободны 467.