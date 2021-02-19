Томские ученые разрабатывают подход к мониторингу лесных пожаров вблизи железных дорог

Основная задача ученых – создать именно подход к прогнозированию лесных пожаров, а не новую систему. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ученые Томского политехнического университета разрабатывают гибридный подход к прогнозированию, мониторингу и оценке лесных пожаров вблизи железных дорог. Система будет учитывать множество факторов: погодные условия, грозовую активность, деятельность человека и др., сообщает пресс-служба вуза.

– Это обширный проект, основная задача которого – создать именно гибридный подход, который позволит использовать в совокупности преимущества всех направлений: детерминированного математического моделирования, анализа данных и технологий искусственного интеллекта, – комментирует доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Николай Барановский.

По его словам, работы уже ведутся. Сейчас в стадии разработки находятся три группы моделей: антропогенной нагрузки от объектов РЖД на лесопокрытые территории, математическая модель, которая позволит оценивать генерацию дымовых частиц от горения лесных горючих материалов, и модель по воздействию на подвижной состав РЖД поражающих факторов лесного пожара.

Как говорится в сообщении пресс-службы, результаты могут использоваться не только в системе мониторинга возгораний, но и, например, при разработке новой информационно-вычислительной системы.