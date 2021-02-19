Миллион на любые цели: в каком банке оформить потребительский кредит

Воспользуйтесь специальным предложением Банка «Левобережный» по потребительскому кредитованию и возьмите до 1 миллиона рублей на срок до 5 лет. Акция проходит с 8 февраля по 10 марта 2021 года.

Если вам срочно понадобилась сумма от 50 тысяч до 1 миллиона рублей, вы можете быстро оформить кредит на потребительские цели в Банке «Левобережный». Для этого достаточно предъявить паспорт и СНИЛС*. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 1 часа с момента предоставления документов.

Кредит оформляется без поручителей на срок от 3 до 5 лет. Ставка составит 10% годовых, если вы:

- получаете зарплату на счет в Банке «Левобережный»;

- или уже брали кредит в Банке «Левобережный» и выплачивали его без просрочек;

- или являетесь пенсионером.

Для новых клиентов ставка - 12,5% годовых на весь срок кредитования.

Успейте получить до 1 миллиона рублей в кредит до 10 марта. Оставьте заявку на сайте, в интернет-банке, мобильном приложении BL-online либо в любом отделении Банка «Левобережный». Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555.

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