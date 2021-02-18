Сегодня свой 100-летний юбилей отметила томский врач Ольга Сергеевна Ковалева

Ольга Сергеевна Ковалева. Фото:пресс-служба мэрии города Томска.

Сегодня, 17 февраля свой 100-летний юбилей отмечает жительница Томска Ольга Сергеевна Ковалева. Долгожительнице вручили персональное поздравление Президента и праздничный букет цветов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ольга Сергеевна Ковалева родилась в 1921 году в деревне Козлово Костромской области. После окончания школы поехала учиться в Ленинградский медицинский институт, там пережила блокаду, потом вместе с другими студентами-медиками была эвакуирована в Ярославль, где окончила с отличием временно размещенный там Первый белорусский медицинский институт.

После войны Ольга Сергеевна вышла замуж и в 1946 году переехала в Алтайский край, работала врачом.

В Томск переехала в 1969 году, работала заведующей кардиологическим отделением только что построенной 3-ей Горбольницы. В этом лечебном учреждении прослужила вплоть до пенсии.

Среди государственных наград Ольги Сергеевны – орден «Знак почета», медаль «За доблестный труд», многочисленные почетные грамоты и благодарности.

По словам Ольги Сергеевны, главными наградами для нее стали двое детей, три внука и три правнука.