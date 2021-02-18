Томские ученые будут разрабатывать искусственные кровеносные сосуды

Проекты получили поддержку в размере 6 млн рублей в год до 2024 года с возможностью продления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проекты ученых Томского политехнического университета получили поддержку по грантовому конкурсу Российского научного фонда. Исследователи будут разрабатывать искусственные кровеносные сосуды с использованием нового метода и синтезировать новые соединения хлора, брома и йода, сообщает пресс-служба университета.

Коллектив под руководством научного сотрудника лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ Евгения Больбасова при поддержке фонда будет разрабатывать технологию получения искусственных сосудов из биоразлагаемых полимеров методом многоканального электроспиннинга.

- Сам по себе метод электроспиннинга подразумевает вытягивание тончайших волокон из полимерного раствора под действием электрического поля. А многоканальный спиннинг позволяет подавать разные полимеры по независимым каналам и создавать композицию из нескольких полимеров, которые другими методами получить невозможно. Ранее этот метод не применялся для создания искусственных сосудов, и нам предстоит разработать технологию и провести исследования полученных материалов. Мы рассчитываем, что многоканальный электроспиннинг позволит создавать сосуды, максимально точно имитирующих структуру естественных сосудов, что критически важно при разработке такого рода имплантатов, — говорит Евгений Больбасов.

Биологические предклинические исследования разработанных сосудов будут проводиться в Центре доклинических и трансляционных исследований ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России в Санкт-Петербурге.

Фонд также поддержал проект научного коллектива ТПУ под руководством профессора, проректора ТПУ по науке Мехмана Юсубова. Это масштабное фундаментальное исследование, которое посвящено получению новых соединений йода, хлора и брома. Результаты исследований помогут в перспективе создавать новые экологичные катализаторы, перспективные материалы и радиофармпрепараты для позитронно- эмиссионной томографии (метод исследования внутренних органов).

- Для выполнения этих исследований необходима инфраструктура мирового уровня, все необходимые нам приборы сконцентрированы в Научном парке СПбГУ. И этот проект является еще одним важным звеном в сотрудничестве химиков СПбГУ и Томского политеха. Напомню, что сейчас мы вместе создаем сетевую лабораторию рентгеноструктурного анализа для изучения невалентных взаимодействий в молекулах. Это новая для Томска научная тематика, — отмечает Мехман Юсубов.

Как отмечают в отделе научно-технических программ ТПУ, оба проекта получили поддержку в размере 6 млн рублей в год до 2024 года с возможностью продления.