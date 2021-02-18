Выставка «Лучшая работа»: томские художники представят свое творчество

Выставка продолжит работу до 21 марта. Фото: пресс-служба ТОХМ

В пятницу, 19 февраля, в художественном музее состоится открытие 39-ой областной художественной выставки, которая по традиции станет официальным подведением итогов деятельности томских художников за последние три года.

На выставке «Лучшая работа» вниманию экспертов и публики будут представлены лучшие произведения. По словам организаторов, формированию экспозиции предшествовал серьезный отбор конкурсных работ. Всего выставочным комитетом были отсмотрены более 400 произведений 100 авторов.

Как сообщает пресс-служба музея, в представленной экспозиции – около 170 произведений (станковая живопись, станковая графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство).

Обладателями призовых мест стали художники Н. Н. Коробейников, В. В. Маковенко. Н. А. Арвентьева. Также премиями отмечены Р. В. Пантелеева, Е. Д. Мельченко, Т. С. Коробейникова. Награждение победителей состоится в день открытия выставки.

Работы обладателей главных наград и премий будут представлены в музейных залах наряду с творчеством других художников: как опытных, титулованных мастеров (например, Сергея Лазарева, Петра Гавриленко, Сергея Павского, Николая Вагина, Александра Кнэхта, Олега Кислицкого, Игоря Репникова), так и молодых талантливых авторов (в том числе, Сергея Авдеева, Марии Маковенко, Ольги Хрусновой, Олеси Заика).

Начало церемонии открытия и награждение победителей состоится 19 февраля в 17 часов.

Выставка продолжит работу до 21 марта 2021 года.

Вход платный. Подробности на сайте художественного музея.