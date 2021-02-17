В Томске устраняют последствия аварии на водопроводной сети в Ленинском районе

Бердская улица в Томске затоплена водой из водопровода.

17 февраля зафиксировано повреждение на водопроводной линии диаметром 400 мм в районе ул. Бердской, 27 в Томске. Характер повреждения на данный момент устанавливается, сообщает сайт мэрии областного центра. Проезжая часть улицы залита водой.

На месте работают представители департамента городского хозяйства, районной администрации, а также ремонтные бригады «Томскводоканала». В связи с проведением ремонтных работ ограничено водоснабжение в двух жилых домах и одном административном здании по адресам: ул. Розы Люксембург, 111, 113, 135.

Предположительно, водоснабжение будет возобновлено к 22 часам 17.02.2021. Последствия выхода воды на рельеф на перекрестке пр. Ленина и ул. Бердская устранят механизированные бригады «Томскводоканала». В помощь мобилизована спецтехника «ТомскСАХ».

ООО «Томскводоканал» приносит томичам извинения за доставленные неудобства.