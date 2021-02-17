В Томской области вводится в эксплуатацию газораспределительная станция «Победа»

За период реализации программы по газификации потребителями природного газа стали более 46 тысяч абонентов.

По данным пресс-службы обладминистрации, в регионе реконструируют станцию «Чернореченская» и проведут почти 300 км внутрипоселковых сетей. В первом квартале завершаются работы по вводу в эксплуатацию газораспределительной станции «Победа». Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

– После ее запуска будет обеспечена возможность подачи газа более 1000 потребителей в населенных пунктах Победа, Оськино, Лебединка, где свои обязательства по строительству внутрипоселковых сетей область выполнила полностью, – говорится в сообщении пресс-службы.

Игорь Шатурный отметил, что по программе газификации приоритетным является проект реконструкции газораспределительной станции «Чернореченская». Ее производительность будет увеличена до 20 тыс. м3/час для газоснабжения объектов строительства в микрорайоне Северный парк, индивидуального жилищного строительства в селе Кисловка и студенческого кампуса на Левобережье.

Вице-губернатор также уточнил, что в рамках проекта запланировано строительство комплекса СПГ в селе Каргала и пяти станций регазификации в селах Бакчар, Подгорное, Тегульдет, Кожевниково и Вороновка. Кроме того, необходимо построить 283 км внутрипоселковых сетей. В итоге к природному газу смогут подключиться более 5 тысяч домов и 45 коммунальных котельных.

В сообщении пресс-службы отмечается, что регион в 2021 году направит на программу газификации 238,5 млн рублей.