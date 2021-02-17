В обычный режим работы возвращается томский роддом №4

Специалисты уточняют, что в полном объеме роддом возобновит оказание медпомощи ориентировочно в марте.

Облздрав сообщил о том, что гинекологическое отделение роддома № 4 Томска возобновляет работу по оказанию плановой и экстренной медпомощи. Осенью 2020 года на базе учреждения был организован респираторный госпиталь на 300 коек. Это решение было принято в октябре из-за резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В начале февраля отделение для пациентов с COVID-19 и пневмонией на базе роддома № 4 Томска их прием завершило, из «красной зоны» заболевших начали переводить в другие специализированные больницы.

- Учреждение включено в график медицинских организаций, оказывающих данную профильную медицинскую помощь по скорой. В роддоме строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования – к примеру, обустроен «фильтр» с обязательным измерением температуры всех входящих в помещение, на приеме медработники и пациенты обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты, - пояснили в облздраве.

Специалисты уточняют, что в полном объеме роддом возобновит оказание медпомощи ориентировочно в марте.