Коронавирус в Томске: +74 новых случая заражения

За сутки в Томской области зафиксировано 74 новых случая заболевания коронавирусом, при этом 129 человек выздоровели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 16 февраля, в Томской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 552 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 129 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 27 341 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 28,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,86.

За последние сутки в стране выявлено 13 233 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 459 пациентов скончались, 17 627 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 099 323 человека, 80 979 скончались, 3 624 663 выздоровели.