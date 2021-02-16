Почти 2 кило «синтетики» в тайнике обнаружили томские силовики в областном центре

Сотрудниками полиции было изъято из тайника более 1,9 килограмма наркотического средства.

Сотрудники УМВД по Томской области задержали подозреваемого в оптовом сбыте карфентанила в регионе, также был обнаружен тайник с синтетическим наркотическим средством, сообщила пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с региональным спецподразделением "Гром" задержали мужчину 1973 года рождения по подозрению в сбыте на территории региона наркотиков.

"В Ленинском районе Томска обнаружен тайник, в котором злоумышленником хранились запрещенные вещества. Сотрудниками полиции изъято более 1,9 килограмма наркотического средства. Полицейскими проведены обыски по месту проживания подозреваемого, а также осмотр транспортных средств, используемых для поставки наркотиков", – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина является основным поставщиком карфентанила на территорию Томской области. В последующем наркотик распространялся мелкооптовыми партиями среди лиц цыганской народности.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств..." (максимальное наказание, которое она предусматривает, – пожизненное лишение свободы). Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Сейчас он находится в СИЗО.