Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Почти 2 кило «синтетики» в тайнике обнаружили томские силовики в областном центре

По подозрению в сбыте наркотиков задержан 47-летний мужчина
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий
Сотрудниками полиции было изъято из тайника более 1,9 килограмма наркотического средства.

Сотрудниками полиции было изъято из тайника более 1,9 килограмма наркотического средства.

Сотрудники УМВД по Томской области задержали подозреваемого в оптовом сбыте карфентанила в регионе, также был обнаружен тайник с синтетическим наркотическим средством, сообщила пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с региональным спецподразделением "Гром" задержали мужчину 1973 года рождения по подозрению в сбыте на территории региона наркотиков.

"В Ленинском районе Томска обнаружен тайник, в котором злоумышленником хранились запрещенные вещества. Сотрудниками полиции изъято более 1,9 килограмма наркотического средства. Полицейскими проведены обыски по месту проживания подозреваемого, а также осмотр транспортных средств, используемых для поставки наркотиков", – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина является основным поставщиком карфентанила на территорию Томской области. В последующем наркотик распространялся мелкооптовыми партиями среди лиц цыганской народности.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств..." (максимальное наказание, которое она предусматривает, – пожизненное лишение свободы). Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Сейчас он находится в СИЗО.

Криминал