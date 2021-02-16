В Томске по дороге в аэропорт столкнулись легковушка и автогрейдер

Автогрейдер столкнулся с отечественной легковушкой, 59-летняя женщина-водитель была доставлена в больницу. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

Автомобиль Lada Kalina столкнулся с трактором на трассе Томск – Аэропорт, сообщила сегодня пресс-служба регионального УМВД. Авария произошла вчера около 11.25 на восьмом километре автодороги Томск – Аэропорт.

- По предварительным данным, 22-летний тракторист-машинист, управляя автогрейдером, двигаясь задним ходом и выполняя разворот, не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем. С травмами 59-летняя женщина-водитель автомобиля Lada Kalina доставлена в медицинское учреждение, – сообщили сотрудники УМВД.

Очевидцев ДТП просят обратиться в ГИБДД по адресу: улица Иркутский тракт, 198/1, кабинет №310 или по телефону: 8 (3822) 795-300.