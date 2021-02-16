Погода в Томске 16 февраля: облачно, местами умеренный снег

На дорогах гололедица. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального гидрометцентра, по Томску ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -6…-11°С. Температура днем -1…-6°С. На дорогах местами гололедица.

По области также ожидается облачность и местами умеренный снег. Ветер западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -16...-21°С, днем -10…-15°С.